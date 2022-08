Tiri liberi sul basket orobico. Treviglio e Bergamo, un mese da sfruttare

Collettivi da amalgamare, gran lavoro per i due coach Carrea (Mascio) e Albanesi (Bergamo Basket) ,il primo confermato, il secondo da poco alla guida del team cittadino. Carrea è chiamato a puntare decisamente al salto di categoria per approdare in A1; il suo collega, invece, a salvaguardare con le unghie con i denti la serie B.

Vale la pena ricordare che patron Mascio ha elargito risorse finanziarie mai così alte nella storia cinquantennale della società trevigliese. Diverso il discorso per il presidente della BB14, Vincenzo Galluzzo, alle prese con serie ed improvvise difficoltà economiche. In comune Mascio e BB14 (è una nostra sensazione) non dovrebbero esitare a tornare sul prossimo mercato di riparazione qualora Carrea e Albanesi dovessero evidenziare problemi di rafforzamento delle rose. Intanto in casa Treviglio da registrare la già buona la risposta dei tifosi alla campagna abbonamenti cominciata lo scorso 9 luglio.