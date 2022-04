Toloi e Malinovskyi verso il ritorno. Si ferma Koopmainers: è da valutare

La novità di lunedì 25 aprile, in casa Atalanta, è stata l’imprevisto stop dell’olandese: non era a Zingonia a causa di una forma di gastroenterite. Non sembra nulla di preoccupante: martedì 26 il centrocampista dovrebbe già rientrare, ma naturalmente è de vedere se possa essere arruolabile per il match di mercoledì (ore 20,15) al Gewiss Stadium, recupero della prima giornata di ritorno di Serie A, saltata il 6 gennaio a causa del Covid. Una sfida che potrebbe rilanciare alla grande l’Atalanta nella lotta per l’Europa.