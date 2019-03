Toloi ancora infortunato, Ilicic in dubbio

Cattive notizie per la trasferta di Parma Brutte notizie in casa Atalanta: Rafael Toloi salterà la trasferta a Parma a causa di un infortunio a una caviglia. In dubbio anche Ilicic che ha lamentato un fastidio a un ginocchio.

Il brasiliano si è infortunato, ha un problema alla caviglia che lo terrà fermo almeno ancora per la prossima gara, in programma domenica 31 marzo alle 12.30 al Tradini di Parma. Domenica, oltre a Toloi, e al solito Varnier, potrebbe essere indisponibile anche Ilicic che oggi si è allenato a parte per un fastidio accusato a un ginocchio.

Toloi era ritornato a disposizione solo la scorsa settimana, quando aveva iniziato a lavorare stabilmente con il gruppo, dopo aver superato il problema che lo affliggeva da tempo all’adduttore.

