Treviglio e Bergamo due ko di fila, ma dal valore molto differente

Due ko di fila non si addicono a un team con obiettivi ambiziosi . La Mascio è stata piegata da Cantù e da Torino, ma già nelle due gare d’esordio contro le modeste Roma (fanalino di coda) e Latina i trevigliesi avevano vinto per il rotto della cuffia. Un inizio di stagione certo non come ce lo aspettavamo e soprattutto non come auspicava la società.

Bergamo basket

I flop della BB14 con Brianza e Palermo rientrano, purtroppo, nel cammino che si sapeva tortuoso e complicato di questa stagione. Le due vittorie all’esordio con Padova e Capo d’Orlando sono state exploit sportivi significativi perché hanno permesso di portare a casa punti pesanti per la classifica, ma non ci si aspettava certo si potesse continuare su un trend così positivo. Comunque non è il caso di turbarsi, come detto, e come avevamo ampiamente preventivato, la stagione sarà difficile e si dovrà combattere fino alla fine in ogni gara per cercare di conservare la permanenza nella serie cadetta. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che il presidente Vincenzo Galluzzo e suoi stretti collaboratori hanno già fatto un mezzo miracolo «salvando» la società in estate e dandole la possibilità di giocarsi la salvezza anche sul parquet.