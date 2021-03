Treviglio esonera l’allenatore Cagnardi: a sostituirlo c’è il vice Zambelli In piena corsa verso i playoff Treviglio basket ha esonerato il coach Devis Cagnardi ingaggiato in estate per sostituire lo storico Adriano Vertemati.

In piena corsa verso i playoff Treviglio ha esonerato coach Devis Cagnardi ingaggiato in estate per sostituire Adriano Vertemati da due lustri consecutivi sulla panchina del club della Bassa bergamasca. Sostituto di Cagnardi il suo vice Mario Zambelli. Un decisione choc del tutto inattesa. Lo storico general manager Euclide Insogna parla della rituale «scossa» alla squadra reduce da quattro flop nelle ultime cinque gare disputate. A pagarne le conseguenze, come da copione, è stato così l’allenatore di turno peraltro un inappuntabile professionista con qualità umane di grande spessore.

La stessa classifica della squadra parla a favore di Cagnardi visto che capitan Reati e compagni, occupando la settima posizione, sono in tema con l’obiettivo prestabilito, quello cioè di essere inclusi nel prossimo girone-promozione. Conclusa domenica scorsa la regular season ai «bancari» rimane da recuperare la sfida con Orzinuovi in programma il 7 aprile. Vincerla equivarrà con ogni probabilità ad accedere ai playoff in attesa, naturalmente, dei vari recuperi che vedranno impegnate altre candidate. Mario Zambelli conosce assai bene l’ambiente baskettaro trevigliese essendo stato da sempre l’assistente del mai rimpianto abbastanza Vertemati. Auspicabile che anche questa volta Insogna le sia accanto.

