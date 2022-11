Tribunale nazionale antidoping, Palomino assolto

Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia - apprende l’Ansa in ambienti calcistici - ha assolto il calciatore dell’Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell’estate scorsa.

«Ho parlato con il giudice e ho ribadito la mia posizione, adesso aspettiamo e spero che tutto finisca subito». Questo era stato il commento rilasciato a Roma da Palomino, alla fine dell’udienza durata quasi tre ore presso il Tribunale Nazionale Antidoping lo scorso 4 novembre. Il difensore dell’Atalanta era a processo perché risultato positivo al «Clostebol Metabolita» in un controllo a sorpresa effettuato il 5 luglio scorso a Zingonia.

«Sono tranquillo – aveva aggiunto l’argentino -. Io ho spiegato cosa mi è successo, ma sono fiducioso. Voglio tornare in campo». Al termine dell’udienza la camera di consiglio si è subito riunita, la sentenza era attesa a inizio di questa settimana e così è stato.

La cronistoria della sospensione

Palomino è risultato positivo a un controllo a sorpresa disposto dalla Nado Italia (l’ente che fa i controlli in Italia per conto della Wada, l’agenzia mondiale antidoping) ed effettuato il 5 luglio a Zingonia. Il giocatore è stato sospeso invia cautelare dal 26 luglio: da allora non si è più potuto allenare con la squadra e non ha avuto più accesso al centro Bortolotti di Zingonia. Si è quindi allenato da solo, in palestra. Palomino ha subito chiesto le controanalisi e il 12 agosto l’esame del campione B (sempre prelevato il 5 luglio) ha però confermato la sua positività al «Clostebol Metabolita».

Il 1° settembre l’argentino è stato sentito per 40 minuti alla Procura di Nado Italia ed ha dato la sua versione dell’accaduto. La Procura ha chiesto due anni di squalifica, l’argentino ha scelto di non patteggiare ma la sua controfferta è stata ritenuta non adeguata e quindi non è stata accettata .

Da qui la decisione di andare a processo, e il 4 novembre si è tenuta l’udienza, inizialmente fissata con un collegamento da remoto, ma alla quale Palomino ha chiesto (e ottenuto) di partecipare in presenza.

Cos’è il «Clostebol Metabolita»