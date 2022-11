Trofeo Bortolotti, Atalanta-Eintracht: le info sui biglietti. Anticipata la gara con il Nizza

Quattro amichevoli internazionali, due di queste da giocare al Gewiss Stadium, per un mese di dicembre di assoluto livello in attesa della ripresa della Serie A TIM. C’è una variazione di data per quanto riguarda la gara con il Nizza si giocherà venerdì 16 dicembre, anziché sabato 17 come precedentemente comunicato. La partita si disputerà all’Allianz Riviera di Nizza alle ore 20.

La prima di queste quattro amichevoli è in programma il 9 dicembre: davanti al suo pubblico l’Atalanta affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’ultima edizione della Uefa Europa League, nell’incontro valido per l’assegnazione del XXV Trofeo Bortolotti. Al Gewiss Stadium si ricorderanno Achille e Cesare Bortolotti, due presidenti che hanno scritto pagine importanti della storia atalantina.



I biglietti per assistere all’incontro in programma con inizio alle 20, saranno disponibili dal 1° dicembre secondo queste le modalità:

– prelazione abbonati alla Serie A TIM dell’Atalanta 2022-2023 dalle 10 di giovedì 1 alle 23 di domenica 4 dicembre;

– vendita libera dalle 10 di lunedì 5 alle 20 di venerdì 9 dicembre.

Settori e prezzi

Le commissioni di servizio Vivaticket sono escluse dai prezzi sottoindicati.

Prelazione abbonati alla serie a tim dell’atalanta 2022-2023

Dalle 10 di giovedì 1 alle 23 di domenica 4 dicembre, i possessori di abbonamento digitale (ovvero caricato su Dea Card) o tradizionale (ovvero svincolato da Dea Card) potranno esercitare la prelazione acquistando il tagliando per assistere all’incontro nel settore, fila e posto del proprio abbonamento al campionato di Serie A TIM dell’Atalanta 2022-2023.

I tagliandi saranno acquistabili:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità [email protected] o con caricamento in digitale su Dea Card;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv, in modalità tradizionale.

Nei punti vendita Vivaticket NON sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/2020.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti, ognuno intestato ad un diverso abbonato.

Vendita libera

Dalle 10 di lunedì 5 e sino alle 20 di venerdì 9 dicembre è in programma la vendita libera dei tagliandi che saranno acquistabili:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità [email protected] o con caricamento in digitale su Dea Card;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv, in modalità tradizionale;

– presso la biglietteria di viale Giulio Cesare (di fronte la Tribuna Rinascimento) aperta dalle 18 del giorno della partita (venerdì 9 dicembre) per la vendita di eventuali tagliandi ancora disponibili

Nei punti vendita Vivaticket non sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019-2020.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti.

Cambio utilizzatore

In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta a terze persone, a partire dalle 10 di giovedì 8 dicembre e sino al calcio di inizio del match.

L’operazione potrà essere effettuata esclusivamente online a questo link

Il cambio utilizzatore è possibile solo se effettuato a beneficio di persona avente gli stessi diritti. Non è consentito richiedere cambi utilizzatore con integrazione di quanto già pagato per passaggio di tipologia di prezzo superiore.

A seguire uno schema sulle possibilità di cambio utilizzatore

INTERO: cedibile a tutti

RIDOTTO U14: cedibile a tutti gli U14

Il cambio utilizzatore dei titoli di accesso potrà essere sospeso in qualsiasi momento dalle autorità competenti.

BIGLIETTERIA DI VIALE GIULIO CESARE (difronte Tribuna Rinascimento)

Venerdì 9 dicembre, dalle 18, sarà attiva la biglietteria di Viale Giulio Cesare (difronte Tribuna Rinascimento):

– per assistenza in caso di malfunzionamento dei biglietti;

– per la vendita di eventuali tagliandi ancora disponibili.

Voucher di rimborso abbonamenti 2019-2020

Tutti i tifosi in possesso del voucher di rimborso dell’abbonamento 2019-2020 potranno impiegarlo per l’acquisto dei biglietti anche intestati ad altre persone, a patto di utilizzare l’account Vivaticket da cui è stato richiesto il voucher. Il voucher può essere quindi sfruttato esclusivamente per gli acquisti online e non presso i punti vendita Vivaticket.

Per sfruttare il credito sarà sufficiente in fase di acquisto inserire nell’apposita sezione il CODICE VOUCHER presente sul pdf del Voucher stesso.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://www.atalanta.it/rimborso-voucher-abbonati-2019-20/ .

Raccomandazioni

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che:

– l’apertura dei cancelli avverrà indicativamente due ore prima dell’inizio della gara;

– è consigliato munirsi del biglietto con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, al fine di evitare lunghe code ed assembramenti presso la biglietteria di Viale Giulio Cesare del Gewiss Stadium;

– è obbligatorio per ciascun titolare assistere all’incontro dal posto assegnato in fase di acquisto ed indicato sul biglietto.

Sarà consentito l’accesso esclusivamente ai tifosi in possesso di:

– valido biglietto/Dea Card con biglietto caricato in digitale;