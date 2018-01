Tutti pazzi per la Caloni Agnelli

E ora la Coppa Italia nel mirino Domenica finalissima con la Ceramica Scarabeo Roma, e la Pool promozione in A1 conquistata con 10 punti di vantaggio.

Si è conclusa la prima fase del campionato di serie A2 maschile, tempo di bilanci in casa Caloni Agnelli. E che bilanci... Prima nel girone Blu con 10 punti di vantaggio sulle inseguitrici, Tuscania e Brescia e quindi favorita nella Pool A, dove lotterà per la partecipare ai playoff . E che dire della Coppa Italia? Domenica a Bari la Caloni gioca la finalissima (ore 14) con la Ceramica Scarabeo Roma.

Altro obiettivo già raggiunto è quello di essere riusciti a portare al palasport, in occasione delle gare interne, almeno un migliaio di spettatori, con punte quasi vicine alle 2000 presenze. Merito quindi a tutti: alla società, ai giocatori e ad un tecnico come Gianluca Graziosi che anche quest’anno ha saputo trasformare i suoi giocatori in autentici gladiatori.

