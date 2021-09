Uefa, riaperte le trasferte europee: in vendita libera 640 biglietti per Villarreal-Atalanta Il match in programma il 14 settembre alle 21 all’Estadio de la Cerámica di Vila-Real.

A seguito della riapertura della Uefa alle trasferte per le gare europee, la società Atalanta bergamasca calcio ha deciso di mettere in vendita libera i 640 biglietti resi disponibili dal Villarreal nel Settore ospiti per la partita Villarreal-Atalanta, primo incontro del Group Stage F della Champions League 2021-2022, in programma martedì 14 settembre prossimo con inizio alle 21 all’Estadio de la Cerámica di Vila-Real.

Sarà possibile acquistare i biglietti in vendita libera online sul sito Vivaticket (https://atalanta.vivaticket.it/) dalle 12 alle 19 di venerdì 10 settembre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato il giorno della gara, a partire dalle 16, presso il punto di ritiro appositamente predisposto all’ingresso del Settore ospiti (gate 25) dell’Estadio de la Cerámica di Vila-Real.

Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal Villarreal e valido per l’accesso al Settore ospiti.

Per ritirare il biglietto si dovranno esibire:

– documento generato attraverso l’acquisto online.

– Documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità, non sarà considerata valida la patente) e la sua fotocopia fronte/retro.

Sarà inoltre richiesto il numero di telefono di ciascun intestatario dei biglietti.

Coloro i quali non convertiranno il proprio documento di acquisto nel biglietto secondo le modalità sopra riportate non avranno alcun diritto di accedere allo stadio.

Il documento di acquisto è personale, incedibile a terzi e non può essere rimborsato.

Coloro i quali si presenteranno sprovvisti del documento di acquisto intestato a proprio nome non potranno in nessun modo accedere allo stadio.

PREZZO BIGLIETTO: 45 euro a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

NUMERO MASSIMO DI BIGLIETTI ACQUISTABILI: 2 per acquirente, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.

INGRESSO IN SPAGNA

Per tutte le informazioni utili riguardo l’ingresso in Spagna si rimanda ai seguenti link istituzionali: https://ambmadrid.esteri.it/ambasciata_madrid/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/emergenza-covid-19-coronavirus.html oppure http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP.

ACCESSO E PERMANENZA ALL’ESTADIO DE LA CERÁMICA DI VILA-REAL

Come disposto dalle Autorità locali, per accedere all’Estadio de la Cerámica di Vila-Real non sarà richiesto alcun certificato di guarigione, vaccinazione o tampone negativo al Covid-19, ma i titolari di biglietto dovranno rispettare le norme del regolamento d’uso dell’impianto, fra cui l’obbligo di:

– sottoporsi ad un controllo della temperatura corporea.

– Indossare la mascherina in ogni area dello stadio.

– Rispettare il posto assegnato ed indicato sul biglietto.

Si informa inoltre che non sarà permesso il consumo allo stadio di cibo o bevande.

