Ecco come sarà il murales che apparirà nei prossimi giorni a Boccaleone e dedicato all’Atalanta finalista in Coppa Italia

Boccaleone, un murales per l’Atalanta

per celebrare la finale di Coppa Italia La Lega Serie A, per ricordare la finale del 15 maggio, farà realizzare a Bergamo e Roma due murales. Ai Magazzini generali Gasperini, Zapata, Ilicic e Gomez.

In vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti rappresentativi delle società finaliste.

Le opere che celebrano l’impresa sportiva delle squadre di Gasperini e Inzaghi saranno realizzate in zone periferiche delle due città, nell’ottica di riqualificazione del territorio urbano attraverso l’unione di arte e calcio, grazie alla partecipazione di Siae. Per l’occasione sono stati scelti writers italiani di fama internazionale: Jorit, per la città di Roma, e Rosk&Loste, a Bergamo. I lavori degli artisti dureranno circa due settimane e termineranno prima della disputa della Finale.

«Con i murales dedicati a queste due formazioni iniziamo un percorso che ci vedrà nei prossimi mesi impegnati ad esaltare e valorizzare la storia delle squadre di Serie A attraverso dipinti giganti sulle facciate dei palazzi nelle loro città - ha commentato l’a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo - Atalanta e Lazio hanno raggiunto la Finale eliminando squadre di grande blasone, si meritano questo riconoscimento permanente». «Una bella iniziativa, un murales che ricordi un evento importante quale è la qualificazione alla finale di Coppa Italia significa non solo rendere omaggio all’Atalanta, ma anche alla città di Bergamo», ha dichiarato Antonio Percassi, presidente del club orobico, mentre il n.1 biancazzurro, Claudio Lotito, parla di “motivo d’orgoglio poter comparire su un murales dedicato alla competizione che celebra il nostro sport al massimo livello nazionale».

A svelare la location del murales di Bergamo è stato proprio il sindaco Giorgio Gori in un post su Facebook. «Un grande murale per ricordare la finale di Coppa Italia e, aggiungo io, festeggiare una squadra fantastica: è questo il regalo che la Lega Serie A ha deciso di fare a Bergamo. Due artisti siciliani, Rick&Loste, inizieranno nei prossimi giorni a dipingerlo e sarà pronto prima della partita con la S.S. Lazio del 15 maggio. Dove sarà realizzato? In giunta ci abbiamo ragionato insieme e alla fine abbiamo pensato al grande edificio dei Magazzini Generali, tra #Boccaleone e la #Clementina, un edificio da tempo abbandonato, di proprietà della società immobiliare di Ubi e visibile - date le dimensioni - anche da grande distanza. Sarà lì che gli artisti raffigureranno il mister Gian Piero Gasperini, in primo piano, e alle sue spalle tre campioni dell’Atalanta che sta facendo sognare i bergamaschi: Duván Zapata, Josip Ilicic e il Papu Gomez».

