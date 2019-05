Un solo grido: «Grazie, ragazzi»

Spagnolo alla serata di Corner Sono già migliaia e migliaia le bandiere nerazzurre esposte sui balconi bergamaschi. La qualificazione in Champions League ha generato un entusiasmo incontenibile, per cui le bandiere, in edicola con «L’Eco di Bergamo» al prezzo di 8,70 euro più il quotidiano, sono davvero andate a ruba e ora fanno capolino da finestre, balconi e cancelli, come vedete da alcune delle tante foto postate dai lettori sulla pagina Facebook di Corner

La vendita prosegue: ricordiamo che gli abbonati di Corner hanno diritto alla bandiera gratuitamente (la si può ritirare allo sportello abbonamenti de L’Eco, in viale Papa Giovanni, la palazzina gialla a fianco della redazione), e che chi non è abbonato può «rimediare» andando sulla pagina scopricorner.ecodibergamo.it e approfittando anche della nuova tariffa di 3,5 euro mensili, con rinnovo automatico. Il grande appuntamento con l’esposizione collettiva delle bandiere è poi fissato per le 18 del 31 maggio.

La serata del 5 giugno

Roberto Spagnolo

A proposito di Corner, la novità di oggi è che, come annunciato già ieri, la lista degli ospiti della serata del 5 giugno si è arricchita di un nome importantissimo: il direttore operativo dell’Atalanta, Roberto Spagnolo, ha confermato la sua partecipazione. Dunque insieme a due nomi «di lusso» del passato, come Marino Magrin e Luigino Pasciullo, l’Atalanta di oggi sarà rappresentata da Spagnolo, dirigente di primissima linea, vicinissimo a Gasperini e, soprattutto, responsabile del cantiere di ricostruzione della Curva Nord. Dunque una presenza che farà felici i partecipanti alla serata. A questo proposito: è vicinissima l’apertura delle iscrizioni. Ricordiamo che il 5 giugno il ritrovo sarà fissato allo spazio Edoné di Redona: il programma - in via di definizione in queste ore - prevede ritrovo attorno alle 20, cena (sarà proposto anche un menù vegetariano), e dopo cena le «attività» della serata: i lettori potranno intervistare gli ospiti, e partecipare con loro ai giochi a premi che saranno organizzati. Ovviamente gli abbonati di Corner potranno godere di condizioni vantaggiose, rispetto all’iscrizione e alla quota di partecipazione. Anche in questo caso, ci si può abbonare a Corner sulla pagina indicata precedentemente.

Iscriversi al gruppo Facebook

Per restare aggiornati in tempo reale sulle modalità di iscrizione, il consiglio è di iscriversi al gruppo Facebook di Corner: lì verranno pubblicate non appena disponibili.

Giovedì inserto in regalo

Ma non è ancora tutto, perché giovedì in edicola c’è un appuntamento specialissimo: «We are the Champions» è il titolo dell’inserto di 96 pagine che la redazione ha confezionato in tempo record. Editoriali, analisi, servizi di ogni tipo, in regalo giovedì con L’Eco (in alto la foto della copertina).

La Camminata nerazzurra

L’ultimo appuntamento di fine stagione è fissato per il 2 giugno, con la Camminata nerazzurra organizzata come sempre dal Club Amici dell’Atalanta. Le iscrizioni sono aperte (l’elenco dei punti vendita si trova sul sito www.camminatanerazzurra.it), e la camminata sarà la migliore occasione, come ogni anno, per chiudere la stagione in bellezza, e condividere tutti insieme le emozioni della stagione appena conclusa. E questa, di emozioni, ne ha regalate come mai prima d’ora. Anche la Camminata è «legata»a Corner: gli iscritti riceveranno un coupon per abbonarsi per 15 mesi al prezzo (45 euro) di 12. L’Eco e il suo cuore nerazzurro camminano insieme ai lettori.

