(Foto by Paolo Magni)

Ronaldo e Gasperini si abbracciano alla fine del primo tempo (Foto by Paolo Magni)

Una serata fantastica, l’orgoglio è tanto. Ronaldo? Gasp ride: «L’ho mandato a quel paese» L’allenatore dei nerazzurri scherza al microfono di Sky: «Ronaldo è un giocatore fantastico. Alla fine gli ho detto una cosa in italiano che non so se si può dire, l’ho mandato a quel paese».

«Una serata fantastica, che senza la prodezza di Ronaldo nel finale sarebbe stata ancora più bella». Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky al termine del pareggio della sua Atalanta per 2-2 con il Manchester United.

«Abbiamo fatto un’ottima gara, se avessimo vinto sarebbe stato il massimo. Siamo felici all’80% e rammaricati al 20%. L’orgoglio è tanto. Dispiace, perché sarebbe stata un’impresa e saremmo stati più vicini alla qualificazione. Nulla è compromesso, rimangono ancora delle chance. Ora avremo due partite difficilissime. Ultimamente stiamo prendendo qualche rete di troppo mentre siamo schierati.

Sul gol finale ci sono stati due rimpalli, ma dobbiamo vedere quanto di buono abbiamo fatto sotto tanti aspetti contro una squadra ricca di talento. Come a Manchester, se avessimo fatto il terzo gol l’avremmo chiusa. Loro sono una squadra che molto spesso riesce a risolvere le partite negli ultimi minuti. Nel secondo tempo, la partita sembrava in mano nostra e abbiamo raccolto poco per le due gare fatte contro di loro. Ronaldo? Giocatore pazzesco. Alla fine, scherzando, gli ho detto di andare a quel paese».

