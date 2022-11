Un’altra amichevole per l’Atalanta: il 23 dicembre a Siviglia contro il Real Betis

Dopo il trofeo Bortolotti di sabato 9 dicembre (ore 20) al Gewiss Stadium contro l’Eintracht Francoforte e prima di Atalanta-Az Alkmaar (di venerdì 29 dicembre, ore 19, sempre a Bergamo), ecco il terzo test internazionale per la squadra allenata da Gasperini che vuole tenersi allenata in vista, si spera, di un ritorno sul palcoscenico europeo delle Coppe nella prossima stagione. La partita si giocherà allo stadio Benito Villamarin di Siviglia , che può contenere 60 mila spettatori.

È stato fondato nel 1907, stesso anno dell’Atalanta

Il Real Betis Balompiè, questo il nome completo, ha sede a Siviglia e condivide con i nerazzurri l’anno di fondazione: 1907. Nel corso della sua ultracentenaria storia ha vinto un campionato spagnolo, nella stagione 1934/35, e tre Coppe Del Re, nel 1977, nel 2005 e recentemente nel 2022 . È stata la prima squadra andalusa a giocare nella Prima Divisione spagnola e anche la prima a giocare in Uefa Champions League nel formato attuale. Nella passata stagione, oltre a vincere la coppa nazionale battendo nella finale il Valencia ai calci di rigore , è arrivata fino agli ottavi di Europa League e ha chiuso la Liga in quinta posizione.

Terzo nella Liga, avanti in Europa League

La squadra dal 2020 è allenata dal cileno Manuel Pellegrini, tecnico di grande esperienza internazionale che nel corso della sua carriera ha guidato squadre come Real Madrid e Manchester City. In questa stagione, dopo dodici giornate, divide la terza posizione in campionato con l’Atletico Madrid a quota 23 punti e in Europa League dopo cinque partite guida il girone C, quello della Roma, e si è già qualificata come prima del girone.