Volley, Agnelli Tipiesse all’assalto della Supercoppa

L’Agnelli Tipiesse torna a esibirsi al Palasport di Bergamo nella sfida (in programma venerdì 8 aprile alle 18) che mette in palio la Supercoppa della Serie A2 di pallavolo maschile . I bergamaschi , dominatori della regular season e detentori del trofeo, se la vedranno con la Conad Reggio Emilia, vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate anche domenica scorsa, a Cisano Bergamasco, e l’Agnelli Tipiesse si è imposta nettamente per 3-1. ma non si illude coach Gianluca Graziosi: «Sarà una partita apertissima. Sappiamo che serviranno umiltà e pazienza, perché gli emiliani sono molto forti in battuta, quindi ci aspettiamo una partita equilibrata e di sofferenza. Poter giocare al palasport di Bergamo davanti al grande pubblico è per noi motivo di grande gioia e di felicità».

Quattro ex in campo, prezzi popolari

Due per parte gli ex di questa partita: il centrale, capitan Antonio Cargioli e l’opposto Williams Padura Diaz hanno in passato vestito la maglia di Reggio Emilia; il bergamasco Roberto Cominetti, insidioso schiacciatore degli emiliani, è cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia e il regista argentino Ferdinando Garnica è stato a Bergamo per due stagioni, vincendo una Coppa Italia. La società bergamasca ha deciso di attuare prezzi popolari per poter assistere alla partita che mette in palio la Supercoppa Italiana: intero ad 8 euro, 5 euro per tesserati Fipav, Csi e Under 18, con ingresso a un euro per gli abbonati all’Agnelli Tipiesse. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (canale 204).