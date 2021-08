Volley Bergamo 1991, debutto casalingo con Trento: ecco il calendario Esordio casalingo per Volley Bergamo 1991: la stagione 2021-2022 prenderà il via il 10 ottobre al Palazzetto di Bergamo. L’avversaria del debutto sarà la Delta Despar Trentino.

«Sono felice, la cosa più bella - spiega Andrea Veneziani, Amministratore Unico - è iniziare di fronte al nostro pubblico. Trovo emozionante che il debutto dell’avventura di Volley Bergamo 1991 sia di fronte al nostro pubblico, perché riapriremo le porte ai tifosi nel giorno in cui indosseremo per la prima volta la maglia di questa nostra nuova Società. Naturalmente mi auguro che si possa dare la possibilità al maggior numero possibile di spettatori di accedere al Palazzetto. Questo non dipenderà da noi, temo anzi che sarà una battaglia molto complicata. Contiamo che la politica, anche bergamasca, dopo i buoni risultati ottenuti dagli atleti italiani alle recenti Olimpiadi, aiuti in modo concreto lo sport, e la pallavolo in particolare, favorendo anche la riapertura degli impianti in sicurezza. Per quanto riguarda il nostro percorso, dovremo cercare di farci trovare comunque pronti e dare battaglia, una giornata dopo l’altra. Per questo motivo, stiamo lavorando per risolvere le problematiche burocratiche di tesseramento causate dalle restrizioni anti Covid-19».

La Formula. Il Campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2. L’inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, mentre l’ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022.

Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

REGULAR SEASON 2021-2022

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022

Volley Bergamo 1991 - Delta Despar Trentino

2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022

Savino Del Bene Scandicci - Volley Bergamo 1991

3^ GIORNATA – ANDATA 20 ottobre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022

Volley Bergamo 1991 - Vero Volley Monza

4^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022

Volley Bergamo 1991 - Megabox Vallefoglia

5^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022

VBC èpiù Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991

6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Volley Bergamo 1991

7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022

Volley Bergamo 1991 - Igor Gorgonzola Novara

8^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022

Volley Bergamo 1991 - Unet E-Work Busto Arsizio

9^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022

Acqua&Sapone Roma Volley Club - Volley Bergamo 1991

10^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 13 marzo 2022

Volley Bergamo 1991 - Reale Mutua Fenera Chieri

11^ GIORNATA – ANDATA 12 dicembre 2021 – RITORNO 20 marzo 2022

Bosca S.Bernardo Cuneo - Volley Bergamo 1991

12^ GIORNATA – ANDATA 19 dicembre 2021 – RITORNO 27 marzo 2022

Volley Bergamo 1991 - Il Bisonte Firenze

13^ GIORNATA – ANDATA 26 dicembre 2021 – RITORNO 3 aprile 2022

Imoco Volley Conegliano - Volley Bergamo 1991

