(Foto by Colleoni)

Sara Loda (Foto by Colleoni)

Volley Bergamo 1991 battuta, la sfida con Monza finisce 0-3 Volley Bergamo 1991 ci prova, per due set con coraggio attacca e spinge. Ma l’appuntamento con la vittoria è di nuovo rimandato e la sfida del terzo turno di Campionato finisce in tre set nella mani di Vero Volley Monza. Domenica alle 17 Volley Bergamo 1991 arriva la neopromossa Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Volley Bergamo 1991 ci prova, per due set con coraggio attacca e spinge. Ma l’appuntamento con la vittoria è di nuovo rimandato e la sfida del terzo turno di Campionato finisce in tre set nella mani di Vero Volley Monza. Giangrossi manda in campo Di Iulio e Borgo, Schölzel e Ogoms, Lanier e Cagnin con il libero Faraone. Gaspari risponde con Orro e Stysiak, Danesi e Zakchaiou, Lazovic e Gennari e il libero Parrocchiale.

1° SET_ Non c’è timore, anzi Bergamo si lancia subito all’attacco, alza il muro con Ogoms (3) e mette alle strette Monza, che si rialza e strappa il break del 9-11, Cagnin accorcia 10-13, Borgo fa ace (12-15) e poi il muro ferma Monza e porta Bergamo a -1 (14-15). Gaspari cambia la diagonale e fa entrare Boldini e Van Hecke ed è proprio la belga a rimettere in moto l’attacco ospite (15-18). Lanier tiene agganciate le rossoblù, Schölzel annulla la prima palla set ma Lazovic non si lascia scappare la seconda occasione e chiude (21-25).

2° SET_ Le rossoblù ripartono con coraggio, sul 5-6 entra in campo Loda e Schölzel pareggia. E’ punto a punto con la capitana protagonista spalleggiata da Schölzel e Lanier nella fase incandescente che porta Bergamo a recuperare il break del 15-17. Gennari allunga di nuovo (17-19), ma ancora Lanier e Loda agganciano. Lazovic e il muro di Danesi rompono l’equilibrio, Borgo prova a ricucire, ma Stysiak chiude (23-25).

3° SET_ Gennari e Stysiak firmano il primo strappo: 7-10. Rientra Cagnin, che aveva lasciato spazio a Loda, e prende il posto di Borgo. Sul 7-13 debutta nel Campionato italiano Öhman, ma Bergamo non riesce a invertire la rotta e sul 10-17 torna in campo Borgo. Entrano anche Enright e Turlà, Giangrossi prova a mischiare le carte e a dare una nuova scossa. Ma Stysiak e Lazovic (premiata MVP) mandano il match ai titoli di coda (15-25).

Giorgia Faraone commenta così: «C’è molto rammarico anche quest’oggi perché ci sono momenti della partita in cui si vedono tante cose buone. Forse ci demoralizziamo troppo presto, nel secondo set potevamo farcela e invece siamo un po’ calate nel finale. Dobbiamo riuscire a superare questi momenti».

Tre soli giorni e sarà di nuovo Campionato al Palazzetto di Bergamo: domenica alle 17 Volley Bergamo 1991 riceverà la visita della neopromossa Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Volley Bergamo 1991-Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

Bergamo: Ogoms 3, Di Iulio, Borgo 7, Schölzel 6, Lanier 11, Cagnin 5, Faraone (L); Enright 1, Cicola, Loda 9, Öhman, Turlà. All. Giangrossi

Monza: Lazovic 15, Stysiak 17, Gennari 12, Orro 2, Danesi 8, Zakchaiou 5, Parrocchiale (L); Boldini, Van Hecke 2, Candi. N.e. Mihajlovic, Davyskiba, Moretto, Negretti (L). All. Gaspari

Arbitri: Giuseppe Curto e Veronica Papadopol

VideoCheck: Giuseppe Fichera

Battute Vincenti: Bergamo 2, Monza 5

Battute Sbagliate: Bergamo 9, Monza 8

Muri: Bergamo 7, Monza 10

Errori: Bergamo 14, Monza 17

Durata set: 27’, 31’, 25’

© RIPRODUZIONE RISERVATA