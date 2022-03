Volley Bergamo 1991 sconfitta a Firenze. Decisivo l’ultimo turno: rischio retrocessione

Sul filo di lana Si complica il discorso salvezza per il Volley Bergamo 1991 che è caduto per 3-1 a Firenze contro il Bisonte e ora è atteso sabato dallo scontro casalingo contro la corazzata Imoco nell’ultima giornata di campionato che deciderà il suo destino.

A retrocedere solo le ultime due squadre, le rossoblù bergamasche ora sono quartultime, ma c’è da dire che Roma e Perugia, due pericolanti, devono recuperare una partita per cui esiste anche il rischio di retrocessione ed è probabile che, per salvarsi, il Volley Bergamo dovrà affidarsi anche a una combinazione di risultati favorevoli.

La chiave il secondo set perso incredibilmente

Purtroppo la squadra allenata da Micoli può recriminare per non aver vinto il secondo set, dopo aver conquistato il primo, dopo essere stata in vantaggio per 23-17. Invece il 31-29 per le fiorentina ha dato alle bergamasche una mazzata dalla quale non sono più riuscite a riprendersi.

Un primo set che sembrava aver aperto la strada a Bergamo, ma il ritorno de Il Bisonte non ha lasciato scampo alla caccia ai punti delle rossoblù, costrette a cedere per 3-1 dopo essere passate in vantaggio nel primo parziale. L’approccio è quello giusto e Bergamo, con Lanier opposta a Di Iulio, Schoelzel e Butigan al centro, Loda e May ai lati e i liberi Faraone e Cicola ad alternarsi in ricezione e difesa, mette subito la testa avanti. La rimonta de Il Bisonte si compie sull’11-11, ma di nuovo arriva lo strappo rossoblù con Lanier e Loda (12-15). May e Butigan tengono a distanza le padrone di casa fino al nuovo aggancio (18-18) e al sorpasso (ace di Sylves): per il punto a punto finale entrano in gioco anche Ogoms e Cagnin e la firma finale la mette il muro di Butigan: 23-25.

Il copione si ripete in avvio di secondo set, con Di Iulio ad orchestrare gli attacchi di May (5 punti), Loda (10, 81%) e Lanier (7). Firenze si avvicina pericolosamente quando Bergamo sembra avere in pugno il set (22-23), Lanier fa 24 e le risponde Nwakalor (12). Si va ai vantaggi, il videocheck ribalta il 25-26 in 26-25 e si va ad oltranza fino al 31-29 che riporta il match in parità.

Una schiacciata di Khalia Lanier in una fotografia d’archivio

(Foto di Colleoni) Il Bisonte riparte all’attacco e prende le distanze. Micoli gioca tutte le carte e quando le toscane sono avanti 18-10 arriva la scossa con Butigan e Cagnin (19-16). Loda tiene Bergamo aggrappata al set (22-17), la spalleggia Lanier (23-18), il muro di Ogoms annulla la prima palla set, ma Nwakalor chiude per il 2-1 delle padrone di casa (25-20).

La fame di punti rossoblù scatena l’attacco di Bergamo (0-4), Il Bisonte si avvicina a -1 (8-9), aggancia e sorpassa con l’ace di Van Gestel. May riporta la parità (11-11). Il controsorpasso arriva con il turno di battuta proprio di May (15-16) e dà il via ad un nuovo punto a punto. Quando Firenze fa il break del 20-18, entrano in campo Borgo e Turlà e Loda accorcia. All’ace di Belien (22-19) rispondono May e Borgo, al 23-22 rientrano Di Iulio e Lanier, ma Nwakalor chiude la sfida: 25-23 e 3-1 per le padrone di casa.

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991 3-1

Parziali: 23-25, 31-29, 25-20, 25-23.

Firenze: Sylves 6, Cambi 3, Van Gestel 9, Belien 14, Enweonwu 4, Nwakalor 28, Panetoni (L); Knollema 13 Graziani 9, Bonciani, Lapini 1. N.e. Diagne. All. Bellano

Bergamo: Butigan 12, Di Iulio 2, May 11, Schölzel 2, Lanier 17, Loda 21, Faraone (L); Cicola (L), Ogoms 3, Cagnin 3, Borgo 4, Turlà 1. All. Micoli

Arbitri: Bruno Frapiccini e Gianfranco Piperata