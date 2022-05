Volley Bergamo a caccia di giovani talenti: ecco come partecipare

Volley Bergamo 1991 e Volley Bergamo Celadina, in collaborazione con Scuola Pallavolo Bergamo, sono in cerca di giovani talenti e organizzano una leva pallavolo per le giovani atlete nate negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. I tecnici del Settore giovanile rossoblù guideranno alcune sedute di allenamento e valuteranno i requisiti tecnici e fisico-atletici di tutte le ragazze nate negli anni indicati che vorranno provare a mettersi in gioco, nell’ottica della valorizzazione dei giovani talenti e in previsione della composizione delle squadre agonistiche per la stagione 2022/2023.