Volley Bergamo, lascia Giangrossi: Zanelli nuovo coach

Cambio alla panchina del Volley Bergamo 1991: lascia il tecnico Pasqualino Giangrossi. La neonata società bergamasca aveva scelto nel giugno 2021 un profilo lontano dalle luci della ribalta eppure già dal vario e solido curriculum formato in ambito nazionale ed internazionale per far crescere il Volley Bergamo. Nella mattinata di mercoledì 9 febbraio però è arrivato l’annuncio delle dimissioni del tecnico laziale.

Il coach di Rieti, 48 anni, poteva vantare un curriculum di tutto rispetto: reduce dal biennio in Grecia con il Markopoulo ed in Italia, nella lunga militanza in A2, ha guidato tra le altre San Severino, Palmi ed Olbia. Fiore all’occhiello tuttavia resta l’esperienza come assistant coach di Marcello Abbondanza ai tempi del Fenerbache SK Istanbul con cui, nel 2015/16, ha vinto la Supercoppa turca sfiorando lo scudetto ed arrivando terzo nella Champions League vinta a Montichiari da Casalmaggiore con Francesca Piccinini MVP (3-0 sull’altra corazzata di Istanbul, il Vakifbank).

È il suo vice Marco Zanelli, già a Bergamo nell’ultimo torneo a fianco di Daniele Turino, a prendere il posto di Giangrossi.

