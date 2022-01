Volley Bergamo, partita del 9 gennaio rinviata per Covid. Allenamenti ancora sospesi Fermi ancora anche gli allenamenti delle ragazze che ancora non si sono negativizzate.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha deciso il rinvio, causa Covid-19, a data da destinarsi della gara Delta Despar Trentino-Volley Bergamo 1991 , che avrebbe dovuto essere disputata domenica 9 gennaio e avrebbe segnato l’inizio del girone di ritorno per le rossoblù.

È stata anche pianificata la modifica dell’orario della gara di domenica 30 gennaio: per esigenze televisive, il match Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 avrà inizio alle 19.30 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Arena.

Per Volley Bergamo 1991 resta in sospeso la ripresa delle sedute di allenamento in attesa dell’esito dei tamponi per riscontrare l’avvenuta negativizzazione : tra domenica 2 gennaio e martedì 4, l’intero gruppo squadra è stato sottoposto e si sottoporrà a nuovi accertamenti. Le atlete che risulteranno negative al Covid-19 potranno tornare in palestra.

