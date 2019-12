Volley, buona domenica per Bergamo

Olimpia e Zanetti vittoriose Serie A2 maschile: la squadra di Spanakis convince e si impone per 3-0 su Conad Reggio Emilia. Serie A1 femminile: le ragazze di Fenoglio tornano al successo contro la Granda Cuneo.

L’Olimpia vince contro la Conad Reggio Emilia per 3-0 (25-21, 25-19, 25- 22), conduce una partita che non lascia spazio all’avversario, dominando su ogni fondamentale sin dall’inizio, si conferma su alti livelli ed esplode in un gioco lineare e preciso, lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà e incertezze delle scorse giornate. In vantaggio nelle percentuali in attacco con un ottimo Pereira (15 pt) e Tiozzo (13pt), riesce a contenere anche gli ex schiacciatori Dolfo e Bellini (con un ottimo Cargioli sempre al 100% della forma, 11 punti per lui) che fanno comunque una buona partita. Anche Zingel ha provato a tenere in gioco la Conad soprattutto nel terzo parziale in cui il break di Olimpia sembrava accorciarsi ma gli oroblù sono riusciti a non avere cali di concentrazione mantenendo sempre un buon ritmo partita senza mai concedere tregua ai padroni di casa.

Successo anche per la Zanetti Bergamo. Non succedeva dal 13 ottobre, prima giornata di campionato (3-0 alla Lardini Filottrano). La Granda Cuneo, avversaria diretta nei bassifondi della classifica, è stata rispedita a casa a mani vuote (3-1). Lo spirito della Zanetti è venuto a galla nel terzo e nel quarto set, dopo che i primi due erano finiti uno per parte. La squadra ha giostrato sul taraflex mantenendo un’iniziativa leggera ma costante contro un avversario che le ha creato difficoltà soprattutto in battuta, ma è stato contenuto abbastanza bene a muro. E a qualche lacuna in ricezione la Zanetti ha risposto con buone percentuali in attacco, soprattutto grazie alla centrali e a una più che positiva Mitchem.

