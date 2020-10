Zanetti Bergamo, ancora un ko

Sconfitta 3-0 a Trento Di nuovo rimandato l’appuntamento con la vittoria per la Zanetti: a Trento domenica 11 ottobre le rossoblù cedono in tre set.

Il sestetto iniziale non presenta sorprese: è sempre Valentin ad orchestrare Loda, Luketic, Moretto, Dumancic ed Enright. Trento fa subito valere il fattore campo e scappa avanti, la Zanetti non riesce a riprenderla e si ritrova sotto per un set a zero. Nella sfida tra opposti, il primo parziale si chiude con 5 punti per Luketic e 7 per Piani.

Si riparte con Lanier nel sestetto titolare, ma sono ancora le padrone di casa a scattare. Prandi e Johnson danno il cambio a Valentin e Luketic, anche Mio Bertolo entra in gioco e la Zanetti prova ad agganciare. Sul 19-13 per Trento, ritornano in campo Valentin e Luketic precedute da Enright. Con un prezioso turno in battuta di Lanier si sale a -2 (20-18), ma Trento riprende il ritmo e va di nuovo a chiudere.

Sotto di due set, Turino mischia le carte: in regia va Prandi in diagonale con Luketic, al centro Moretto e Mio Bertolo, in banda Loda e Lanier. Bergamo cerca di restare in gioco, di allungare la partita, ma Trento non lascia scampo e va a strappare la vittoria.

«In allenamento lavoriamo cercando di avere nuovi assetti e per trovare nuovi stimoli. Ci stiamo allenando bene ed è questo il nostro rammarico, perché poi arriviamo in partita e non riusciamo a vincere. Dobbiamo però mettere subito da parte la gara di oggi: è dura ma dobbiamo già pensare alla nuova partita, perché martedì saremo di nuovo in campo» ha detto Vittoria Prandi.



Il tabellino

Delta Despar Trentino-Zanetti Bergamo 3-0 (25-20, 25-21, 25-15)

Delta Despar Trentino: Piani 16, Fondriest 11, Cumino 1, D’odorico 6, Furlan 11, Melli 10, Moro (L); Bisio, Ricci, Trevisan, n.e. Marcone, Pizzolato. Allenatore: Bertini

Zanetti Bergamo: Enright 3, Luketic 12, Dumancic 2, Valentin, Loda 10, Moretto 3, Fersino (L); Johnson 1, Prandi, Lanier 4, Mio Bertolo 5, Marcon, n.e. Faraone (L). Allenatore: Turino

Arbitri: Giorgia Spinnicchia e Massimo Rolla

Durata Set: 25’, 29’, 24’

Battute Vincenti: Trento 6, Bergamo 2

Battute Sbagliate: Trento 8, Bergamo 13

Muri: Trento 9, Bergamo 6

Errori: Trento 16, Bergamo 20

