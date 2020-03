Zanetti-Caserta si gioca regolarmente

Al Pala Agnelli ore 16, a porte chiuse La Zanetti è pronta a scendere in campo domenica alle 16 al Pala Agnelli di Bergamo per il match della 23ª giornata del campionato di Serie A1. Si giocherà regolarmente a porte chiuse.

Dopo l’annuncio formale di voler rinunciare alla trasferta di Bergamo da parte della società Volalto 2.0 Caserta e la seguente comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile che si è pronunciata e ha deciso di non accogliere tale richiesta, il Volley Bergamo non ha ricevuto ulteriori comunicazioni ufficiali dalla società avversaria che difatti è partita regolarmente per Bergamo. Atlete, staff tecnico e dirigenza rossoblù sono dunque pronti a scendere in campo domenica alle 16 pur in un Pala Agnelli a porte chiuse e senza il calore del proprio pubblico.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro sul sito ufficiale di Pmg Sport, su Lvf TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A femminile, nella sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it, Anche Sportmediaset.it trasmetterà le immagini della Serie A1 femminile.

