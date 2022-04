Zapata al Club Amici: «A Bergamo a vita». Inaugurata una sede a suo nome

Sorprendente (e graditissimo) blitz di Duván Zapata per l’inaugurazione del Club Amici dell’Atalanta a lui intitolato in via Autostrada a Bergamo. Ad accoglierlo diversi tifosi (soprattutto adolescenti) ai quali l’attaccante colombiano, 24 ore dopo la delusione per l’eliminazione dell’Atalanta dall’Europa League, ha garantito il massimo impegno suo e dei compagni in vista della volata finale del campionato: «Non sono riuscito a chiudere occhio – ha detto rispondendo a una domanda della presidentessa del club, Daniza Medina Reyes – tanta è stata l’amarezza per la sconfitta con il Lipsia».