Zapata è atterrato a Orio al Serio

L’attaccante colombiano a Bergamo Il centravanti è atterrato a Orio al Serio nella tarda serata di martedì 17 dicembre. Da mercoledì allenamenti e cena di Natale con la squadra nerazzurra.

Duvan Zapata è tornato in Italia: dopo le cure a Siviglia, il centro avanti colombiano è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio nella tarda serata di martedì 17 dicembre. Non ha rilasciato dichiarazioni ma si è concesso per qualche selfie con i tifosi. Già nella giornata di mercoledì potrebbe quindi riprendere a lavorare insieme alla squadra nerazzurra e partecipare alla cena di Natale con tutti i suoi compagni. Gli ottavi di Champions League e il Valencia sono dietro l’angolo e Zapata anche nei giorni scorsi non aveva nascosto la grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dai nerazzurri in Ucraina.

Nessuno però si sbilancia sulla data di un possibile rientro in campo. «La muscolatura di Zapata è particolare: abbiamo preferito aspettare un po’. Non posso ancora dire quando tornerà, abbiamo pazientato fino ad adesso e aspetteremo ancora a metterlo in campo fino a che non sarà completamente a posto» ha dichiarato Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta, alla trasmissione di Bergamo Tv «Tutto Atalanta». Con Ilicic, come sottolineato anche dal presidente Antonio Percassi nei giorni scorsi, l’attaccante della Dea è il primo acquisto per gennaio.

