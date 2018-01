38enne con la cocaina in casa

Aggredisce carabiniere: in manette È stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di giovedì dai carabinieri della Compagnia di Treviglio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’albanese 38enne, pregiudicato, senza occupazione, a Romano di Lombardia trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina.

L’uomo, con alle spalle già altri precedenti penali per droga, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Treviglio insieme ai colleghi della Stazione dei Carabinieri di Romano di Lombardia in via Gremoni, in atteggiamento sospetto: è stato trovato così in possesso di una dose di cocaina da circa un grammo.

A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare a carico dello straniero, regolare in Italia, consentendo poi agli investigatori dell’Arma di recuperare altra cocaina, per un peso complessivo di circa 25 grammi, ed un bilancino digitale di precisione, quest’ultimo riconducibile verosimilmente all’attività di spaccio in essere.

L’uomo, al fine di evitare il controllo antidroga nei suoi riguardi, ha cercato allora di aggredirli, ferendone uno, che ha riportato 5 giorni di prognosi, dopo essere stato curato in ospedale a Romano di Lombardia. Da qui l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. In carcere, nei prossimi giorni verrà sottoposto ad interrogatorio di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA