Accende un fuoco per riscaldarsi

Osio Sotto: operaio si ustiona, è grave Infortunio sul lavoro, mercoledì 24 novembre, verso le 7.15 in una ditta di Osio Sotto.

Un dipendente della Lombarda Manufatti di via Levate a Osio Sotto, un 44enne, residente a Seriate, per ripararsi dal freddo ha acceso un fuoco in un contenitore metallico

Il bidone, però, era stato usato in precedenza per contenere una resina infiammabile usata per alcune lavorazioni in azienda. I residui di materiale hanno generato una fiammata improvvisa che investito l’uomo.

Immediato l’intervento di un collega che ha aiutato l’operaio a liberarsi degli abiti avvolti dalle fiamme e poi ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’autoambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con ustioni al viso e agli arti inferiori.

Dopo le prime cure, l’operaio è stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale di Verona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale tecnico di Ats, Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo Ovest per gli accertamenti del caso.

«La pratica di accendere fuochi nei cortili e spazi aperti delle aziende e nei cantieri per scaldarsi è purtroppo ancora diffusa: occorre ricordare che ciò non è consentito. E nel modo più assoluto non si devono utilizzare a questo scopo latte e contenitori che abbiano in precedenza contenuto sostanze chimiche a base di solventi, colle, vernici o comunque infiammabile, perchè i residui restano altamente infiammabili per un lungo periodo. Per riscaldare il personale che opera all’aperto esistono apparecchiature riscaldanti a irraggiamento, sicure ed appositamente progettate, che possono essere installate nei luoghi di lavoro aperti», così il dottor Sergio Piazzolla, Responsabile Area Specialistica Igiene e Sicurezza del Lavoro - Ufficio Direzione, UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS di Bergamo.

