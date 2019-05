Addio a Nicholas, lascia due bambine

La mamma: «Come farò a spiegarglielo?» Il trentaduenne di Urgnano, imbianchino, morto domenica 5 maggio in un incidente stradale a Caprioli (Brescia): aveva due bimbe di due e sei anni. Oggi la camera ardente dell’abitazione del paese.

«Adesso mi ritrovo a dover spiegare loro che il papà a cui erano così legate non c’è più, che glielo hanno portato via». Non si dà pace Nicole Valvassori, madre delle due bimbe (di due e sei anni) di Nicholas Danesi, il giovane papà di 32 anni di Urgnano, morto tragicamente domenica 5 maggio lungo la ex statale 469 Sebina orientale, a Capriolo, in provincia di Brescia.

Nicholas faceva l’imbianchino, lavorava in proprio come artigiano e a volte aiutava il padre, da cui aveva appreso il mestiere. Ma tutta la sua vita erano le sue due bimbe. Dopo più di sette anni di convivenza, la relazione con la mamma delle sue bimbe, Nicole, 24 anni, di Urgnano, si era conclusa ma i due erano rimasti in ottimi rapporti. La salma di Nicholas oggi, martedì 7 maggio, verrà portata nell’abitazione di via Granatieri di Sardegna a Urgnano. I funerali ieri sera, lunedì 6 maggio, non erano ancora stati fissati.

