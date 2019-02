Ai domiciliari: aveva quasi un kg di droga

Vìola le prescrizioni, 35enne in carcere Era stato arrestato lo scorso mese di ottobre a Boltiere, perchè trovato in possesso di quasi un kg di droga.

Dopo un periodo di carcere, l’uomo, un 35enne marocchino con precedenti, era stato poi collocato in regime di arresti domiciliari nel comune di Pognano. I carabinieri della Compagnia di Treviglio, però, durante gli ordinari controlli nei confronti di tale soggetto hanno accertato la violazione delle prescrizioni in essere: in particolare l’aver rilevato nella sua abitazione la presenza, non autorizzata, di uno straniero pregiudicato.

Nel frattempo, ad inizio febbraio, l’uomo ha patteggiato una pena di 2 anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di 6000 euro di multa. Per tale ragione ne è scaturita un’informativa alla magistratura che ha quindi emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in essere. I militari della Stazione dei carabinieri di Verdello, competenti per territorio, hanno quindi accompagnato in carcere lo straniero.

