Le fiamme lungo via Dante Alighieri ad Almenno San Bartolomeo

Almenno, trivella trancia i tubi del gas: fiamme in strada - Foto e video

Fiamme in via Dante Alighieri ad Almenno San Bartolomeo intorno alle 12.15 di giovedì 27 maggio: durante dei lavori di posa della fibra ottica, con una trivella è stato tranciato inavvertitamente un tubo del gas. Le fiamme si sono levate alte e grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo, del distaccamento di Zogno con i volontari di Treviglio e Gazzaniga non è stata raggiunta una palazzina vicina.

Attualmente le fiamme sono sotto controllo, si sta provvedendo a individuare la perdita. In giornata il guasto sarà risolto. Le abitazioni della zona sono temporaneamente senza rifornimento di gas. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

