Altro blitz dei carabinieri a Zingonia

Denunciato 38enne per ricettazione Il controllo è avvenuto a Verdellino in piazza Affari, all’uomo è stata trovata droga e una serie di oggetti rubati.

I carabinieri della Stazione di Zingonia ha scoperto un extracomunitario con droga ma anche refurtiva di ogni tipo. Si tratta di un marocchino 38enne, irregolare, fermato con 20 grammi di droga oltre a telefoni cellulari, ipad, documenti personali di altre persone, gioielli in oro, tutto di provenienza illecita.

Oltre al deferimento in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione. Nei suoi confronti è stata anche avviata la relativa procedura di espulsione amministrativa dal territorio nazionale tramite l’Ufficio Stranieri della Questura di Bergamo.

