Ancora abuso di alcol il sabato sera

Dalmine, due adolescenti in ospedale Sostanze etiliche, altre quattro persone soccorse nel giro di poche ore a Seriate, Treviglio, Scanzorosciate e Città Alta.

Due adolescenti sono finiti in ospedale per un’intossicazione etilica a Dalmine, mentre altre 4 persone sono state soccorse per gli stessi motivi tra la notte di sabato e il pomeriggio di domenica. Il primo episodio è accaduto intorno alle mezzanotte e mezza di sabato in via Santa Maria, nella frazione Sforzatica. Una guardia giurata dell’istituto Sorveglianza Italiana, mentre era impegnata in un servizio di pattuglia per la tutela e il controllo dei beni comunali, ha notato una decina di ragazzi nel parcheggio antistante la scuola materna. I giovani erano piuttosto agitati, sicché il vigilante, temendo stessero compiendo atti vandalici, si è fermato per controllare. Ma ha scoperto che c’erano due adolescenti – uno di 15, l’altro di 16, entrambi di Sforzatica – stesi a terra e completamente storditi dall’alcol. I compagni erano nel panico e non sapevano chi chiamare, temendo soprattutto le conseguenze. Così, è stata la guardia giurata a prendere in mano la situazione. Avendo intuito i sintomi dell’intossicazione etilica, il vigilante ha pensato bene di chiamare un’ambulanza. I due ragazzi sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Treviglio in codice verde. Sono stati allertati anche i carabinieri di Osio Sotto, intervenuti per ricostruire quanto accaduto, mentre una segnalazione è stata inoltrata alla polizia locale di Dalmine, che dovrà ora valutare se trasmetterla ai servizi sociali del Comune.

Il secondo episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte e mezza in via Carlo Carcano a Treviglio, dove un 45enne ha accusato un malore dovuto all’eccesso di alcol. Anche l’uomo è stato soccorso e con un’ambulanza portato all’ospedale di Treviglio. Intorno alle 2,45 una diciottenne si è sentita male in seguito ad abuso di sostanza alcoliche a Seriate, in via Nazionale, all’altezza del numero civico 83. La ragazza è stata soccorsa e con un’ambulanza accompagnata in codice giallo all’ospedale. Poco dopo le 3 di notte, in Piazza Vecchia, il cuore di Città alta, un ventenne ubriaco è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasferito in codice verde all’ospedale. Infine, ieri poco prima delle 15, a finire in ospedale è stata una donna di 38 anni soccorsa in via don Spinelli a Scanzorosciate per abuso di sostanze alcoliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA