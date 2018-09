Ancora fiamme a Zingonia

Tre intossicati nelle torri -Foto Un incendio nelle torri nel pomeriggio di domenica 9 settembre. L’ennesimo episodio in questi mesi ma in questo caso ci sarebbero anche tre persone che abitavano ancora in uno degli appartamenti sovrastanti che lievemente intossicate.

