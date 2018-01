Arrestato per spaccio 41enne di Treviglio

Trovato con droga due volte in pochi giorni Nei giorni scorsi era stato già denunciato in stato di libertà dalla Polizia Locale cittadina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 41enne di Treviglio, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare in relazione ai suoi trascorsi giudiziari.

Mercoledì i Carabinieri della Stazione di Treviglio, su ordine di esecuzione dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, hanno quindi arrestato l’uomo, rinvenendo tra l’altro nella sua abitazione altra droga durante le relative operazioni di perquisizione. Sono stati difatti recuperate e sequestrate alcune decine di grammi di marijuana oltre a materiale vario per il relativo confezionamento.

Accompagnato in Caserma a Treviglio, l’uomo ha accusato un malore, rendendo così necessario l’intervento di un’autoambulanza, ed è stato così accompagnato in Ospedale da dove, dopo la somministrazione di alcuni calmanti, è stato poi tradotto in carcere a Bergamo, dove sconterà quindi il resto della relativa pena

