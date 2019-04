Arrivano i passaggi a livello intelligenti

Rfi li sta installando a Caravaggio Sono quelli di nuova generazione, che rilevano presenze anomale e bloccano automaticamente la circolazione. In Lombardia la società ha un piano da 170 milioni per farne sparire 110.

L’obiettivo di Rfi (Rete ferroviaria italiana) è quello di sopprimerli per eliminare qualsiasi pericolo. Non tutti i passaggi a livello ferroviari, però, per motivi orografici, idrogeologici o urbanistici possono essere sostituiti con sottopassi o cavalcavia. Per la loro messa in sicurezza la compagnia ha deciso di ricorrere all’installazione di un particolare sistema denominato Pai-Pl (Protezione automatica integrativa - Passaggi a livello).

Ed è proprio quello che i tecnici di Rfi nei giorni scorsi hanno installato a Caravaggio, sulla linea ferroviaria Treviglio-Cremona, al passaggio a livello lungo il viale papa Giovanni che porta al santuario di Santa Maria del Fonte. Proprio per questa posizione si tratta di uno dei passaggi a livello più attraversati, sia da auto che da pedoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA