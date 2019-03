Assalto armato al Mc Donald’s di Lodi

In carcere un 27enne di Caravaggio Arrestato e portato in carcere un 27enne italiano. Dovrà scontare un residuo pena di circa un anno e mezzo di reclusione.

Diventano esecutive le condanne per rapina aggravata risalenti al 2015 per un 27enne italiano. Nella giornata di mercoledì 13 marzo è stato arrestato a Caravaggio e portato in carcere. Dovrà scontare un residuo pena di circa un anno e mezzo di reclusione. Partecipò con altri complici «all’assalto» armato del Mc Donald’s di Lodi del novembre 2015.

Ieri i Carabinieri di Treviglio hanno arrestato su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi un 27enne italiano pregiudicato, domiciliato a Caravaggio. Gli eventi criminosi andati a sentenza definitiva risalgono al 2015 e si erano consumati in provincia di Lodi e Bergamo. Tre in tutto le rapine aggravate contestate in continuazione all’uomo, che ieri è stato arrestato dai Carabinieri di Caravaggio e subito dopo accompagnato in carcere a Bergamo dove sconterà un residuo pena di circa un anno e mezzo di reclusione, al netto quindi della custodia cautelare precedentemente già applicatagli.

Una delle rapine contestate al 27enne si riferisce in particolare a quella perpetrata nel novembre 2015 al Mc Donald’s di Lodi, ubicato lungo la Tangenziale Est. In quella circostanza il 27enne, insieme ad altri complici armati, rapinarono appunto il locale. A seguito della sentenza di primo grado e a quella in Corte d’appello, nonché dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si sono quindi spalancate definitivamente le porte del carcere per l’uomo, mettendo quindi la parola fine a tale vicenda criminale-giudiziaria.

