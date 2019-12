Atti osceni vicino alle scuole di Treviglio

Preso 45enne a bordo di una Panda La Polizia di Stato ha individuato e fermato l’uomo che si era reso protagonista di una serie di atti osceni nei pressi degli istituti scolastici di Treviglio.

Continua l’attività di prevenzione e repressione della Polizia di Stato per prevenire i reati nei pressi degli istituti scolastici. In particolare nei giorni scorsi, dopo alcune segnalazioni di un maniaco che effettuava atti osceni nei pressi delle scuole, il personale del Commissariato di Treviglio ha intensificato i controlli fino a individuare e fermare la macchina del maniaco. Si tratta di una Fiat Panda Bianca che faceva da spola tra le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e Ovest, e gli Istituti scolastici Simone Weil e Zenale Butinone.

Il conducente R.M. 45enne italiano, dopo essere stato riconosciuto da alcune ragazze come l’autore in più occasioni di tali atti osceni, è stato accompagnato in Commissariato per essere fotosegnalato e identificato dalla Polizia scientifica nonché denunciato in stato di libertà. Infatti gli atti osceni, pur essendo stati depenalizzati e ridotti a sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro, quando commessi nei pressi dei luoghi frequentati dai minori, o vi è il pericolo che vi assistano, sono nella forma aggravata e quindi penalmente perseguibili.

