Blitz alle «Quattro Torri» di Verdellino

Droga nella cassetta antincendio I controlli nel complesso di via Oleandri per trovare droga, armi e verificare le condizioni igieniche degli appartamenti.

Blitz interforze a Verdellino: nel corso della mattina di mercoledì 30 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia coadiuvati dalla Polizia locale di Verdellino, hanno effettuato un controllo straordinario di pubblica sicurezza nel complesso immobiliare di via Oleandri di Verdellino denominato le «Quattro Torri», con lo scopo di contrastare degrado e criminalità.

L’obiettivo dei Carabinieri, oltre alla verifica di eventuali appartamenti occupati abusivamente anche quello del recupero di sostanze stupefacenti o di armi nascoste nonché il rintraccio di extracomunitari clandestini sul territorio nazionale da espellere.

A seguito delle ispezioni, all’interno di una cassetta antincendio sono state rinvenute due «palline» termosaldate contenenti cocaina del peso complessivo di 5,8 grammi pronte per essere utilizzate per la successiva attività di spaccio oltre a un bilancino di precisione. Lo stupefacente occultato era stato verosimilmente depositato da uno spacciatore poco prima del controllo da parte dei Carabinieri.

Sono stati controllati,inoltre, sei appartamenti rilevando in uno delle precarie condizioni igienico sanitarie, ragione per cui è stata inoltrata una segnalazione al competente Ufficio tecnico comunale. Identificate sette persone sul conto delle quali sono in corso gli accertamenti per stabilire la regolarità dei permessi di soggiorno e le dichiarazioni di ospitalità.

