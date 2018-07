Blitz dei carabinieri alle stazioni

Controlli con le unità cinofile Martedì, a partire dalle 7, alcune decine di militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con l’ausilio altresì di unità cinofile del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (cani specializzati nella ricerca di droga, armi e di ordine pubblico), hanno ripetuto il controllo straordinario di pubblica sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

I militari si sono concentrati a Treviglio (Centrale ed Ovest), Romano di Lombardia, Bariano-Morengo, Verdello-Dalmine e Calcio. Come già svolto nei giorni precedenti, questa volta i Carabinieri della Bassa Bergamasca hanno proceduto in orario mattutino, in concomitanza con le partenze e gli arrivi dei pendolari presso le stazioni ferroviarie, a svolgere nuove attività di verifica e perquisizioni per contrastare crimini.

