Boltiere, appello per trovare il signor Vincenzo: sparito il primo maggio non è ancora rientrato a casa

È sparito da Boltiere, dove risiede, sabato 1 maggio intorno alle 15 e di lui non si hanno più notizie ormai da 48 ore. A dare l’annuncio è la figlia Michela Latella sui social: suo padre Vincenzo, che soffre di una patologia neurologica, è uscito di casa sabato pomeriggio e non è più rientrato. La famiglia ha sporto regolare denuncia ai Carabinieri e si è perlustrata tutta l’area ma senza successo. La malattia lo rende a volte poco lucido e disorientato per cui è importante trovarlo al più presto. L’uomo era vestito completamente di blu con un giubbino smanicato nero. Chi avesse qualche segnalazione può contattare la figlia al numero 3345013427.

Questo è il mio papà. Da oggi alle 15 non si hanno più notizie di lui...È stata fatta regolare denuncia e si è... Pubblicato da Francy Blandina su Sabato 1 maggio 2021

