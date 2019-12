L’ufficio mobile per la Polizia di Stato, una dotazione di Brebemi per i controlli lungo la A 35 (Foto by Cesni)

Brebemi, nuovo ufficio mobile

per i controlli della Stradale Il mezzo è stato consegnato nella mattinata di lunedì 2 dicembre: servirà anche per alcoltest e controlli antidroga.

Un ufficio mobile per rendere ancora più efficienti i controlli della Polizia stradale sui veicoli privati e commerciali e contrastare così l’abuso di alcol e droga lungo la A 35 Brebemi. Al centro operativo Brebemi-Argentea (uscita A35 Romano di Lombardia) a Fara Olivana con Sola è stato consegnato nella mattinata di lunedì 2 dicembre un nuovo furgone alla Polizia di Stato adibito a ufficio mobile.

Il mezzo è attrezzato per i controlli su alcol e droga con una postazione per i test in assoluta privacy e con personale medico, è dotato anche di pese mobili per pesare i camion collegate via wi-fi al furgone, pannelli solari per la ricarica e una tv per le eventuali funzioni di rappresentanza. Il mezzo è stato consegnato dal presidente di Brebemi, Francesco Bettoni al comandante della Polizia stradale di Brescia, Barbara Barra.

