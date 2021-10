Brucia il frigorifero, casa invasa dal fumo: tre persone soccorse a Martinengo Principio d’incendio a Martinengo poco prima delle 7 di venerdì 8 ottobre in via Trieste. I tre componenti della famiglia sono stati portati in ospedale per controlli dopo aver respirato il fumo.

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari del distaccamento di Romano di Lombardia, insieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti per un principio d’incendio in un appartamento di Martinengo venerdì 8 ottobre. L’allarme è scattato verso le 6,50 del mattino in via Trieste: secondo le prime informazioni disponibili, avrebbe preso fuoco il frigorifero all’interno dell’abitazione. I pompieri dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’intera abitazione, mentre i tre componenti della famiglia – due donne di 65 e 41 anni e un uomo di 65, che hanno respirato il fumo sprigionato dal frigorifero – sono stati affidati al personale sanitario che li ha portati in ospedale per controlli: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto con i vigili del fuoco i carabinieri di Martinengo, Padana Emergenza di Mornico e Croce Rossa di Urgnano.

Una fase dei soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA