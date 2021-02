Bruciano contatori elettrici

A Treviglio utenti senza corrente Un incendio ha causato nella serata di lunedì 15 febbraio disagi a Treviglio. Subito al lavoro i Vigili del fuoco per spegnere il rogo e i tecnici Enel per ripristinare la corrente.

Sono bruciati dei contatori elettrici nella zona di via Geromina e ci sono state molte utenze senza corrente elettrica nella serata. Il rogo intorno alle 21.30 di lunedì 15 febbraio. I Vigili del fuoco di Treviglio sono intervenuti tempestivamente e hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita. Anche l’Enel ha lavorato nella serata per ripristinare le utenze.

L’incendio ha riguardato il vano contatori di un residence, probabilmente le fiamme sono state causate da un cortocircuito: in tutto l’incendio ha coinvolto una decina di metri quadrati.

L

a zona è stata al buio fino alle 22.30, poi la luce è stata riattivata nell’area meno che nel residence dove i lavori di ripristino hanno richiesto più tempo.

A causa di un incendio, senza feriti, nella zona di via Geromina ci sono molte utenze senza alimentazione elettrica. I... Pubblicato da Juri Imeri Sindaco di Treviglio su Lunedì 15 febbraio 2021

