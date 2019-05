Bruciano elettrodomestici e vecchi giochi

Incendio in un garage a San Gervasio Il rogo ha causato anche delle crepe sulla strada che con molte probabilità sarà chiusa al traffico per controlli di sicurezza e agibilità.

Incendio a San Gervasio di Capriate, in via San Matteo. A bruciare tutto il materiale di un garage ad uso magazzino di proprietà privata: giocattoli, casalinghi ed elettrodomestici in disuso. Ad intervenire i vigili del fuoco volontari di Treviglio dopo che intorno alle 11 di martedì 28 maggio è divampato l’incendio.

Distrutta la parte interna del garage, l’abitazione collegata al magazzino è agibile. Il rogo ha causato però delle crepe sulla strada - a fondo chiuso - che, secondo le prime informazioni fornite dal sindaco Vittorio Verdi e dell’ufficio tecnico comunale, sarà chiusa al traffico per controlli di sicurezza e agibilità.

