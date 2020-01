(Foto by Cesni)

Recupero del cadavere a Calcio (Foto by Cesni)

Omicidio a Calcio, ucciso un 20enne

Aggredito, colpito e buttato nel naviglio Il corpo di un giovane è stato ritrovato venerdì 17 gennaio all’alba da un passante nel corso d’acqua nel centro di Calcio. Si tratta di un omicidio. Foto/Video.

Alba di sangue a Calcio nella bassa bergamasca. Un ragazzo di 20 anni di origine kosovara Erion Morina, residente nel paese, è stato ucciso e poi buttato nel naviglio. Intorno alle 6 di venerdì 17 gennaio un passante ha notato un corpo senza vita all’interno del corso d’acqua e ha lanciato l’allarme. Quello che all’inizio è parso come un giallo, all’arrivo degli inquirenti si è trasformato ben presto in un omicidio.

Erion Morina

Evidenti tracce di sangue, infatti, sono state trovate sul marciapiede antistante al luogo del ritrovamento del corpo. Le tracce partono da un portone al civico 129 di viale Papa Giovanni e poi finiscono proprio sul muretto del naviglio civile dove è stato ritrovato il cadavere.

I carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto e sembra che già ci sia una persona fermata. Il 20enne avrebbe iniziato a un litigio con un altro uomo all’interno di un bar alle 2 di notte, la discussione è continuata all’esterno del locale e poi è finita in tragedia. Il giovane è stato colpito alla testa e alla schiena con un coccio di bottiglia o con un punteruolo e trascinato per 50 metri per poi essere buttato nel corso d’acqua.

Calcio. Le tracce di sangue sul marciapiede transennato dai carabinieri

(Foto by Cesni)

Sul posto ci sono i carabinieri e che stanno effettuando i rilievi e le indagini insieme agli uomini della scientifica, mentre per il recupero della salma sono in azione i Vigili del Fuoco di Romano e di Bergamo con i sommozzatori.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA