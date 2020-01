Calcio, trattore si ribalta sul rondò

Coppia di fidanzati 19enni feriti Elisoccorso in azione domenica 19 gennaio a Calcio per un trattore che si è ribaltato, spavento per una coppia di ragazzi di 19 anni.

Fortunatamente solo qualche contusione per i due ragazzi che erano a bordo del trattore che domenica 19 gennaio si è ribaltato all’altezza della rotonda Maestri del Lavoro. I due fidanzati di 19 anni stavano tornando a casa dopo aver partecipato a una fiera quando arrivati nei pressi del rondò e si sono ribaltati.

Il ragazzo è riuscito a uscire prima che il mezzo toccasse terra mentre la ragazza è rimasta schiacciata. In un primo momento si era temuto per le condizioni della 19 enne, tanto che era stato chiamato l’elisoccorso, ma poi quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarla, i medici hanno constatato che le sue condizioni non erano gravi. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Chiari per essere medicata.

