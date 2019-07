Capannone abbandonato con sorpresa

Trovata merce rubata per 65mila euro Il capannone nella zona produttiva di Caravaggio era usato per nascondere del gasolio rubato. Denunciato un 36enne.

Occultava materiale rubato a Caravaggio in un capannone abbandonato nella zona produttiva ex Ceramtec. È per questo motivo che un albanese di 36 anni residente a Fara d’Adda è stato denunciato dai carabinieri di Zogno per ricettazione. Il trentaseienne, nella notte fra giovedì e ieri, nell’ambito di attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, è stato fermato a Caravaggio dai militari mentre si trovava su un Iveco Daily di colore bianco risultato rubato nei giorni scorsi a Grassobbio.

La perquisizione del mezzo ha permesso ai militari di individuare cinque cisterne contenenti 5.000 litri di gasolio che lo stesso avrebbe presumibilmente rubato poco prima a Calcinate all’interno di un deposito di Tir. Il trentaseienne, quando è stato fermato dai carabinieri, era appena uscito da un capannone nella zona produttiva ex Ceramtec già risultata base nei mesi scorsi di altre attività illegali. A dicembre quattro capannoni erano stati posti sotto sequestro perché utilizzati come discarica abusiva di rifiuti di vario genere.

