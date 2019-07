Caravaggio, addio al mitico «Studio Zeta»

Uffici e negozi al posto della storica disco Un parco polifunzionale sorgerà a Caravaggio, al posto dell’ ex storica discoteca Studio Zeta (ed ex sede di Radio Zeta).

È quanto è emerso dall’ incontro avvenuto fra i tecnici della proprietà, la famiglia Zibetti, e il sindaco Claudio Bolandrini. L’ intenzione è quella di costruire su un’ area di 52 mila metri quadrati sette edifici (dall’ altezza massima di 8 metri) che andranno a coprire una superficie di 15 mila metri quadrati e in cui potranno trovare spazio attività di vario genere: da uffici a società di servizi, da negozi di abbigliamento a ristoranti, da supermercati (sono almeno cinque i marchi in lizza) fino a case automobilistiche: «La scelta deve ancora essere fatta - afferma Giorgio Rigamonti, commercialista curatore degli interessi della proprietà -, la cosa certa è che non verrà realizzato un centro commerciale “tradizionale”.

Dovrà prelevare la qualità: sia quella strutturale degli edifici che verranno edificati, sia quella dei marchi che vi si trasferiranno. Anche perché la famiglia Zibetti è particolarmente affezionata a Caravaggio e vuole dare a questa città un parco polifunzionale che sia un fiore all’ occhiello della zona in grado di alzare il Pil (prodotto interno lordo) di Caravaggio e portare ancora più occupazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA