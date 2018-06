Casirate, Amazon via alle selezioni

In 600 per fare il magazziniere Per un posto fisso in arrivo anche dalla Sicilia.

In 600 alla ricerca del posto fisso, giovedì selezioni per i magazzinieri, candidati anche dalla Sicilia, «vittime» della crisi in cerca di un lavoro stabile, laureati e cinquantenni. È la veloce panoramica del «Recruiting day» che si è svolto a Casirate per l’ assunzione di magazzinieri nel nuovo insediamento di Amazon, in fase di costruzione sulla strada per Rivolta d’ Adda. Un centinaio le assunzioni previste all’avvio dell’ attività, in autunno, che diventeranno 400 nel giro di tre anni.

