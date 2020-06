Centro prelievi Treviglio e Caravaggio

Parte la prenotazione via app e web Dopo alcuni giorni di sperimentazione, parte ufficialmente questa settimana la prenotazione via app e web per chi volesse accedere immediatamente al Centro Prelievi dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio senza code.

«Stiamo informatizzando sempre più i nostri sistemi di prenotazione – spiega il Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, Peter Assembergs –; dopo l’obbligo di prenotazione telefonica per accedere al Punto Prelievi di Via Matteotti (ex Inam) e di Caravaggio, partiamo questa settimana con la possibilità di prenotare attraverso il portale www.prenota.zerocoda.it o la relativa APP, la fascia oraria desiderata per le prestazioni erogate dal Centro Prelievi dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio. Chi si prenota “staccherà” un biglietto virtuale con cui sarà immediatamente chiamato per l’accettazione delle impegnative e, poi, per la relativa prestazione, senza mettersi in coda e senza staccare un ulteriore biglietto dal totem posto fuori dagli ambulatori».

Questo sistema, così come la prenotazione telefonica, va verso l’ottica di evitare doppi accessi in ospedale (per pre-accettazioni) o lunghe attese in coda prima della chiamata, evitando assembramenti.

Da oggi, presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Treviglio è possibile effettuare esami ematici e consegnare materiale con accesso diretto dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 10.00 prenotandosi utilizzando il servizio «Zerocoda» (www.prenota.zerocoda.it o la relativa APP), che attribuirà al paziente un numero di prenotazione con il quale verrà chiamato il giorno dell’appuntamento. Il centro prelievi è posizionato al Piano terra (-1), dopo il bar a sinistra, proseguire nel percorso giallo fino agli ingressi 2A (accettazione) e 2B (prelievo).

Nelle prossime settimane il sistema web/app di prenotazione si estenderà anche al Centro Prelievi del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia.

